Tavşanlı’da ’Haydi çocuklar camiye’ projesinin öğrencileri ödüllendirildi

Kütahya Zinde Gençlik ve Spor Derneği tarafından yarıyıl tatilinde çocukları namaza alıştırmak, namazı sevdirmek ve cemaatle namaz kılınmasını alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla ‘Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al’ temalı ’Haydi Çocuklar Camiye’ projesini Tavşanlı’da gerçekleştirdi.

İlk Programını 2019’da Tavşanlı’da gerçekleştiren Zinde Gençlik, pandemi nedeniyle ara verilen etkinliğini bu yıl yarı yıl tatilinde düzenledi. Programa katılan çocuklara Tavşanlı Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde ödül töreni yapıldı. Sembolik olarak 9 öğrenciye ödüllerini Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Zinde Gençlik ve Spor Derneği başkanı Bahadır Biçer ve Tavşanlı Temsilcisi Muammer Dalay verdi.

’Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde yaş grubunun 6-13 olarak belirlenmesi, uzmanlar tarafından hem pedagojik açıdan hem de dini referanslar bakımından doğru bir tercih olarak nitelendiriliyor.