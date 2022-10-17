Tavşanlı’da Gülleci bulamacı uygulamalı yapıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Karakaya köyünde üreticilere gülleci bulamacı uygulamalı olarak gösterildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat teknikeri Hasan Yılmaz çiftçilere ayrıntılı olarak zararlılarla mücadeleyi anlattı.

Kireç ve kükürt solüsyonu olan Gülleci Bulamacı, zararlı bakteri ve böceklerle mücadelede önemli olduğu ifade edilirken, bunun yapımı Ziraat Teknikeri Hasan Yılmaz tarafından anlatılarak, gülleci bulamacının çiftçiler tarafından mutlaka kullanmalarında fayda sağlayacağı belirtildi.

Çiftçilere bilgileri verilen Gülleci bulamacının, iç kurdu hariç bütün zararlılara karşı tesirli ve etkili olduğu vurgulandı.