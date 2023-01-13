Tavşanlı’da gazeteciler mesleklerini anlattı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yerel gazete sahipleri öğrencilerle bir araya geldiler.

Gazeteci Fatma Selma Kocabaş Aydın ve Tuna İşleyen öğrencilerle Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda bir araya gelerek gazetecilik hakkında söyleşi gerçekleştirdiler.

Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla öğrencilerle söyleyişi de bir araya gelen Selma Kocabaş Aydın gazetecilik ve habercilik hakkında bilgiler verdi.

Gazeteciliğe başladığı ilk yıllarda karşılaştığı zorlukları ve teknolojide gelinen noktayla beraber günümüz gazeteciliğine de değinen Aydın, gazeteci Tuna İşleyen ile birlikte öğrencilerin sorularını cevapladı.

Tavşanlı Ekspres Gazetesi Sahibi Tuna İşleyen de gazeteciliğe başlama zamanlarını paylaşarak kendisinde büyük emeği olduğunu ifade ettiği Selma Kocabaş Aydın’a teşekkür etti. Öğrencilerin saha haberlerinde karşılaşılan zorlukları anlatan İşleyen, gazetecilikteki tecrübelerini aktardı.

Okul idarecileri katılımlarından dolayı her iki gazeteciye de teşekkür belgesi takdim ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildiler.