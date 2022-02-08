Tavşanlı’da Eyüp Gültekin’in kitabı çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kişisel Gelişim Hızlı Okuma ve Algılama Eğitmeni Eyüp Gültekin’in ilk kitabı çıktı.

Yakın zamanda kişisel gelişim üzerine kitap çalışması olduğunu belirten yazar Gültekin, basıma hazır üç farklı kitap çalışması da devam etmekte olduğunu belirtti.

Eyüp Gültekin, yaklaşık 6 ay gibi bir süreçte kaleme aldığı kitabı hakkında, "Kitap içerik olarak ilk insan ile başlayan maceranın nasıl vuku bulduğu ve sonrasında meydana gelen hadiseler, zamanın akışı ilerlerken tarihe yön veren buluşların nasıl oluştuğu anlatılmaktadır. Kitap sade bir üslup ile yazıldığı için herkesin keyifle okuyabileceği, tarihi buluşları da içine alan bir kitap" dedi.