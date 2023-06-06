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Tavşanlı’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

TAVŞANLI’DA DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYA 06.06.2023, 00:09
Tavşanlı’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Sorkun Sela Pınar mevkiinde Emin Kavak idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Emin Kavak hayatını kaybetti. Kavak’ın cenazesi sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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