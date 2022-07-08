Tavşanlı’da denetimler sıklaştırıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde trafik denetimleri ve araçta bulunanların emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı dahilinde Tavşanlı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Tavşanlı’da, Kurban Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri emniyet kemeri uygulamasına ağırlık verdi. Bayramda trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirleri en üst seviyeye çıkaran ekipler, şehir genelinde denetim yapıyor. Moymul Mahallesi Çevre yolu üzerinde sürücüleri tek tek durduran polis ve jandarma, yolculuk sırasında emniyet kemeri takmalarını hatırlattı. Sürücülere çeşitli uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşür dağıtımında bulundu. Ekiplerin bayram boyunca denetimlere devam edeceği bildirildi.