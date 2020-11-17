Tavşanlı’da “Birlikte Üretimin Geliştirilmesi” Projesi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Tavşanlı ilçesinde “Birlikte Üretimin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında dağıtılan yem bezelyelerinin ekim alanlarında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, İl Özel İdaresi kaynaklı ‘Birlikte Üretimin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Kayı köyünde dağıtılan yem bezelyelerinin ekim alanlarındaki incelemelerde bulundu. Özçalık, ayrıca Damızlık ve Süt Üretim İşletmesini ziyaret ederek işletme sahibinden bilgi aldı. Özçalık’a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel’de eşlik etti.