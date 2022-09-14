Tavşanlı’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinde 0.53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ulucami Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde M.N.Y. isimli şahsın üzerinden uyuşturucu madde içiminde kullanılan içinde metamfetamin kalıntısı olan pipe ve jelatine sarılı vaziyette 0.53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.