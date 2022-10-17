Tavşanlı’da bağımlılıkla mücadele

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kurum ve daire amirleri ile birlikte bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda bağımlılıkla mücadele çerçevesinde, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Tavşanlı ilçe Kaymakamı Hayrettin Baskın başkanlığında yapılan Bağımlılıkla Mücadele toplantısında, ilgili kurumların zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantıya; Cumhuriyet Savcısı Murat Şenyiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, Jandarma Komutanı İsmail Bayar, Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.