Tavşanlı’da anma programı

Kütahya’nın Tavşanlı Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mevlana’yı Anma Programı’na, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru katıldı.

Esin Çelebi Bayru, yaptığı konuşmada Hz. Mevlana ve Mevlevilik ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulundu.

Bayru’nun konuşmasının ardından Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra edildi.

Esin Çelebi Bayru ve sema topluluğuna günün anısına hediye takdim edildi.