Tavşanlı’da ’Akıncılarspor Kız Basket Takımı’ kuruldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kız Basketbol Takımı kuruldu. Tavşanlı Akıncılarspor Kız Basket Takımı’na lig başlamadan önce yoğun ilgi gösterildi.

Takım antrenörü Abdullah Çınar, son 3 yılda uzun zamandır hiçbir takımda faaliyeti olmayan basketbol dalını hareketlendirmeye karar verdiklerini ifade ederken, " 2019 yılında büyük erkekler ve 18 yaş altı erkekler olmak üzere iki takım kurduk. Başarılarımız oldu, acemiliğimizden dolayı ufak tefek aksaklıklar yaşasak da gururlu bir şekilde ligi bitirdik. Pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl herhangi bir faaliyet gösteremedik diğer bütün amatör kulüpler gibi. Bu yıl yine 18 yaş altı ve büyük erkekler takımlarımızı kurduk. Bu esnada Bursa’dan gelen bir öğrencimiz basketbol ile ilgimiz olduğunu ve bir takımımızın olduğunu. "Ben basketbol sporcusuyum ve burada da basketbol oynamak istiyorum" dedi. Biz de daha önceden yaptığımız planlardan kız basketbol takımı kuruluşunu erkene aldık. 2022 yılında oluşturmayı düşündüğümüz kız basket takımını erkene aldık. Şu anda takımızda 12 -13 öğrencimiz var. Bir kısmı hiç oynamamış, bir kısmı az oynamış. Fakat heves ve istekleri var bizler de elimizden geldiğince oyuncularımıza burada eğitim ve destek vermeye çalışıyoruz. Ligimize bu sene büyük erkeklerde, 18 yaş altı erkeklerde ve 18 yaş altı kız takımlarında bu sene boy göstereceğiz. İnşallah bunların devamı gelir ve ilçemizde daha fazla basket bol takımları olur dileğindeyiz" dedi.

Akıncılarspor Kız Basketbol takımı sporcusu Sueda Tekin ise çok sevdiği basketbol sporunu ilçede kız basketbol takımı olmamasından dolayı oynayamama üzüntüsünü yaşadığını belirtirken Akıncılarspor Kız Basketbol takımının kurulduğunu öğrenmesi ile babası ile giderek kayıt yaptırdığını söyledi.