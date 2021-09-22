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Tavşanlı’da Ahilik Haftası kutlamaları

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ahilik haftası kutlamaları kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 22.09.2021, 09:48
Tavşanlı’da Ahilik Haftası kutlamaları

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ahilik haftası kutlamaları kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahilik Haftası Programı Tavşanlı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Demirci ve diğer oda başkanları, daire amirleri ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler seslendirdi, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Program başarılı öğrencilere ödülleri Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından verilmesinin ardından, tiyatro gösterisi ve şed kuşatma töreniyle sona erdi.

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