Tavşanlı’da 329 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda eğitim verildi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 329 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı temel trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Tavşanlı Belediyesi çocuk trafik eğitim parkında toplam 329 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verilmiş ve akabinde eğitime katılan çocuklarımıza trafik dedektif kartı dağıtılmıştır” denildi.