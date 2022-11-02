Tavşanlı tekstil firmalarında usta ve kalfalar belgelenecek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda tekstil firmaları yetkilileri ile toplantı düzenlendi.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İbrahim Uzan, Arslanbey MTAL Okul Müdürü Okay Torun ve Tavşanlı MTAL Okul Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı tarafından ilçede, Terziler Odası Başkanı Halil Sezer’in aracılığıyla Tavşanlı’da faaliyet gösteren tekstil firmalarına yönelik Mesleki Eğitim Merkezi programları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Hayme Ana MTAL uygulama atölyesinde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinin firma yetkilileri tarafından oldukça faydalı geçtiği ifade edildi.