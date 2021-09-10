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Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Akarsu göreve başladı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Polis Merkezi Amirliğine atanan Mustafa Akarsu göreve başladı. İlçe Polis Merkezi Amirliğine atanan Komiser Yardımcısı Mustafa, 1984 yılında Konya’da doğdu. En son Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde Polis Merkezi Amirliği görevinde iken ilçemize Polis Merkezi amirliğine atanan Akarsu, aynı zamanda Kamu yönetiminde Tezli Yüksek Lisans yapıyor.

KÜTAHYA 10.09.2021, 13:39
Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Akarsu göreve başladı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Polis Merkezi Amirliğine atanan Mustafa Akarsu göreve başladı. İlçe Polis Merkezi Amirliğine atanan Komiser Yardımcısı Mustafa, 1984 yılında Konya’da doğdu. En son Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde Polis Merkezi Amirliği görevinde iken ilçemize Polis Merkezi amirliğine atanan Akarsu, aynı zamanda Kamu yönetiminde Tezli Yüksek Lisans yapıyor.

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