Tavşanlı MYO’da Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı etkinliği

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarsus Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin katılımıyla Vergi Denetimi ve Vergi Yargısı konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğünde görevli Vergi Müfettişi Mehmet Toğrul, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deran ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Şaban Merdane’nin yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Mehmet Toğrul tarafından Türkiye’deki vergi denetimi ve yaptırımları, diğer ülkelerdeki vergi kanunları, vergi konusunda insan faktörü konularında bilgilendirme yapıldı. Prof. Dr. Ali Deran, muhasebe alanından örnekler verdi ve özellikle vergi bilinci ve vergi ahlakı konularına değindi. Öğr. Gör. Şaban Merdane ise vergi uygulamaları ile ilgili örnekler verdi.

Etkinliğin sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Mehmet Toğrul’a, Prof. Dr. Ali Deran’a, Öğr. Gör. Şaban Merdane’ye ve diğer tüm katılımcılara teşekkür etti.