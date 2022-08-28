Tavşanlı MYO’da özel teknikle ahşap tablolar yapıldı

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ile resim sanatçısı Dilek Kocaman Yılmazer’in ortaklaşa yaptıkları proje sonucunda CNC teknolojisi ve boyama işlemi birleştirilerek 2,5 metre boyutlu tablolar oluşturuldu.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’in destekleri ile Meslek Yüksekokulu teknik personeli İsmail Şavlı ve ressam Dilek Kocaman Yılmazer’in yaptıkları çalışmada öncelikle CNC frezeleme yöntemiyle ahşap zemin üzerinde figür işlemesi yapıldı. Daha sonra ahşap zemin üzerinde oluşturulan işleme üzerinde boyama yapılarak 2,5 boyutlu tablolar oluşturuldu.

Müdür İsmet Çelik, yapılan proje ile teknolojinin ve boyama işleminin bir araya getirildiğini, bunun sonucunda görselliği etkili tabloların oluşturulduğunu belirtti. Tavşanlı ilçesinde çok değerli sanatçıların olduğunu ve üniversite olarak sanatçıların ve sanatın tanıtımına katkı sağlamak için tüm desteklerini vereceklerini belirten Çelik, proje dolayısıyla sanatçı Dilek Kocaman Yılmazer ve MYO personeli İsmail Şavlı’yı tebrik etti.

Proje çerçevesinde milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen Teknofest festivalinin afişi 2.5D tablo olarak oluşturuldu ve Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, sanatçı Dilek Kocaman Yılmazer, Tavşanlı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nur Hoşgör ve Tavşanlı MYO personeli İsmail Şavlı tarafından Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a hediye olarak verildi.

Rektör Kazım Uysal, Resim Sanatçısı Dilek Kocaman Yılmazer’e, Tavşanlı MYO yönetimine ve personeline böyle bir proje üzerinde çalışarak boyama ve teknolojiyi bir araya getirmelerinden dolayı tebrik etti ve kendisine takdim edilen hediye dolayısıyla emeğe geçenlere teşekkür etti.