Tavşanlı MYO’da mezuniyet coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin olduğu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, açılış konuşmasında öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek eğitim öğretimin bir bütün olduğunu ve tüm kurum/kuruluşlar tarafından desteklenmesini gerektiğini vurguladı ve bu konuda Tavşanlı’da bütün kurumlardan büyük destek aldıklarını ifade etti.

Konuşmasında öğrencilere gelecek yaşamlarında bulundukları konumlarda problem üreten değil çözüm üreten, çözüm odaklı bireyler olmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Çelik, yoğun ve sorunsuz bir öğretim yılı geçirmeleri dolayısıyla da tüm öğrencilere teşekkür etti.

Programda MYO birincisi Fatih Nergiz, ikincisi Merve Boğa ve üçüncülüğü paylaşan Furkan Yavuz ve Eren Köse ile beraber Bölüm Birincileri Mert Can Topçu, Çağrı Altun, Serkan Okumuş, Ali Rıza Atasoy, Sevde Dal ve Emel Toker’e mezuniyet belgelerinin Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oğuz Kaan Erol, MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Nur Hoşgör ve Öğr. Gör. Deniz Kaptan ile bölüm başkanları Doç. Dr. Mehmet Akif Kunt ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tığcu tarafından verildi.

Kep atma ve mezuniyet pilav ikramının ardından mezuniyet töreni sona erdi.