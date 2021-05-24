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Tavşanlı MYO’da “Kripto Paralarda Denetim Güvenilirlik” konulu söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda “Kripto Paralarda Denetim Güvenilirlik” başlıklı söyleşi düzenlendi.

KÜTAHYA 24.05.2021, 13:34
Tavşanlı MYO’da “Kripto Paralarda Denetim Güvenilirlik” konulu söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda “Kripto Paralarda Denetim Güvenilirlik” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun İletişim ve Motivasyon Saati etkinlikleri kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Öner Gümüş’ün konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Müdür Prof. Dr. İsmet Çelik, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli konuklar katıldı.

Söyleşide Dr. Öğr. Üyesi Gümüş, kripto paraların nasıl ortaya çıktıkları, kullanım alanları ve denetimleri konularında yaptığı bilgilendirmelerin ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı

Söyleşi sonunda Müdür Çelik, gündemde önemli yer tutan kripto paralar konusunda verdiği bilgiler için Gümüş’e ve katılımları dolayısıyla tüm katılımcılara teşekkür etti.
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