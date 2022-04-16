Tavşanlı MYO’da Bağımlılıkla Mücadele konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda Bağımlılıkla Mücadele isimli konferans düzenlendi.

Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Sosyolog Merve Öğütcü’nün konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, okul idaresi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasında davranışsal bağımlılık, zararlı madde bağımlılığı, bağımlılık ve dopamin ilişkisi, bağımlılığın sebepleri, bağımlılığın fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtileri, bağımlıyla iletişim, bağımlılık ile mücadelede yapılan çalışmalar ve faaliyet raporları konularında katılımcıları bilgilendiren Sosyolog Merve Öğütcü, bağımlılıkla mücadelede bilgili ve bilinçli olmanın önemli olduğunu vurguladı. Öğütcü, ayrıca nelere bağımlı olunabileceği, kimlerin risk altında olduğu, bağımlılıkla başa çıkma yöntemleri ve TCK’da zararlı madde kullanımının yeri hakkında da açıklamalarda bulundu.