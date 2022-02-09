Tavşanlı Leblebiciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Şen güven tazeledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Leblebiciler ve Kuruyemişçiler Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan İsmail Hakkı Şen, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula, Kütahya ve Tavşanlı Oda Başkanları ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, STK’lar, oda üyeleri ve davetliler katıldı.

Leblebiciler ve Kuruyemişçiler Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan İsmail Hakkı Şen tek aday olarak yeniden başkan seçildi. Genel Kurul yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Seçim öncesi konuşma yapan Başkan Şen, “Öncelikle genel kurulumuza katılımlarından dolayı sizlere teşekkürlerimi sunarım. Göreve geldiğimizden bu tarafa elimizden geldiğince üyelerimizin yanında olduk. Bundan sonrada aynı şekilde her türlü sorunlarınızı şahsım ve yönetimimiz birebir ilgilenerek çözeceğiz. Bu göreve tekrar layık gördüğünüz için sizlere şükranlarımı sunarım. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacağım. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Seçim Tavşanlımıza ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.