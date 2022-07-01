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Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 01.07.2022, 13:04
Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde Arzu Y. (38) idaresindeki 43 ABJ 740 plakalı otomobil Kütahya’dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Arzu Y. ve 5 yaşındaki oğlu İbrahim Y. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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