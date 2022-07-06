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Tavşanlı Kütahya karayolunda trafik kazası: 1 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 06.07.2022, 14:07
Tavşanlı Kütahya karayolunda trafik kazası: 1 Yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde Murat Börakay (54) idaresindeki 26 ADT 825 plakalı Kamyonu ile Kütahya’dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, sürücünün ifadesine göre sağ ön tekerleğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak tarlaya yan yattı.

Kazada sürücü Murat Börakay yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.Polis yol güvenlik önlemi alırken, karayolunda araçların geçişi kısa süreliğine durduruldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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