Tavşanlı Kaymakamlığı’nda “Açık Kapı” birimi hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı” birimi Tavşanlı Kaymakamlığının giriş katında hizmet vermeye başladı.

Birim görevlileri tarafından, vatandaşlara Hükümet Konağı ve diğer kamu kurumlarında müracaat edeceği birimler ve hangi prosedürleri takip edileceği noktasında gerekli bilgilendirme yapılarak, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere nezaret edilerek mihmandarlık yapılıyor.

“Açık Kapı” birimine sadece Hükümet Konağından değil, akıllı telefon uygulaması yüklendikten sonra, TC kimlik numarası ile giriş yapılabiliyor. Her türlü talepler, kısıtlama olmadan “Açık Kapı” birimine iletilebiliyor. Vatandaşların talebi, ilgili kuruma yönlendirildikten sonra, yapılan araştırma ve talebin değerlendirilmesine müteakip sonuca ilişkin bilgilendirme vatandaşlara iletilecek.

Ayrıca, uygulamanın yanı sıra https://www.acikkapi.gov.tr web sayfalarından da müracaat edilebilecek, devletin kurumsal çerçevesi içerisinde tüm vatandaşların dilek ve temennileri alınacak.