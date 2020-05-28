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Tavşanlı ilçesinde 9 köy göletine yavru sazan balığı bırakıldı

TAVŞANLI İLÇESİNDE 9 KÖY GÖLETİNE YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKILDI

Tavşanlı ilçesinde 9 köy göletine yavru sazan balığı bırakıldı

TAVŞANLI İLÇESİNDE 9 KÖY GÖLETİNE YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKILDI

28 Mayıs 2020 Perşembe 11:06
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Tavşanlı ilçesinde 9 köy göletine yavru sazan balığı bırakıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 9 gölete sazan yavrusu bırakıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Ayvalı, Kayı, Doğanlar, Karacakaş, Köprücek, Kuruçay, Merkez Yeniköy, Şenlik ve Uluçam köyü göletlerine toplam 180 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldığı açıklandı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 9 sulama göletine Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Biriminden gelen 180 bin adet yavru sazan balıkları eş zamanlı sulara bırakıldı. İnşallah bu proje sayesinde buradaki balık popülasyonunu arttıracağız. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için de gelir kapısı olacak, aynı zamanda sağlıklı gıda erişimine bu sayede sağlanmış da olacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde başta muhtarlarımızdan gelen talepleri bizler Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay beyefendiye ilettik ve uygun gördüler. İnşallah buralarda sulama harici aynı zamanda balık üretimi de sağlanmış olacak" dedi.

Kayı Köyü Sulama göletine balık salınmasına Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve İlçe Tarım Müdürü Ahmet Temel katıldı.

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