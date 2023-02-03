Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi’nden konser

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

İbrahim Harmancıklıoğlu şefliğinde, Belediye Kültür Sarayında halka açık olarak düzenlenen konser sanat severlerin büyük beğenisini kazandı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Harun Alparslan, yapmış olduğu konuşmada, " Uzun zamandır bu tür etkinlikler pandeminin de etkisi ile yapılmıyordu. Vatandaşlarımız için moral olması ve eğlenmeleri amacıyla düzenlendi. Kütahya’dan gelen hepsi bir birinden değerli müzisyen arkadaşlarla, İbrahim Harmancıklıoğlu şefliğinde Türk Sanat Müziğine gönül veren kişilerce Tavşanlı’dan müzisyenlerin bir araya gelerek düzenlediğimiz halka açık konser oldu. Halk Eğitim Merkezimizce keman ve bağlama kursları başlattık ders almak isteyenler kayıt yaptırabilirler" dedi.