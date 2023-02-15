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Tavşanlı GLİ işçileri depremzedeler için varil tipi soba üretiyor
Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) işçileri deprem bölgesine gönderilmek üzere varil tipi soba üretiyor.
KÜTAHYA 15.02.2023, 09:37
Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) işçileri deprem bölgesine gönderilmek üzere varil tipi soba üretiyor.
Depremzedelerin ısınma problemine destek olmak amacıyla Tavşanlı GLİ atölyesinde çalışan işçiler tarafından varilden üretilen sobalar depremden dolayı soğukta dışarıda ya da çadırlarda kalan depremzedelere gönderiliyor.