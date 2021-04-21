Tavşanlı Galatasaraylılar Derneğinden Kızılay’a kan bağışı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Türk Kızılay’ın yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ve kış mevsimi nedeniyle, kan stokunun azalmasına karşı yürüttüğü çalışmalara destek olmak için kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği tarafından Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyada, dernek yönetimi ve üyeleri kan bağışında bulundu.

Ayrıca Dernek Başkanı Kürşat Öztaş, 10’uncu kan bağışı nedeniyle bronz madalya ve beratını Dr. Mahmut Ulusoy’dan aldı.