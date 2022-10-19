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Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu Türkiye üçüncüsü
Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisinde "İleri Dönüşümle Doğada Sanat" isimli projesiyle Kültür ve Sanat Alanında Türkiye üçüncüsü oldu.
KÜTAHYA 19.10.2022, 13:42
Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisinde "İleri Dönüşümle Doğada Sanat" isimli projesiyle Kültür ve Sanat Alanında Türkiye üçüncüsü oldu.
Başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisinde dereceye giren Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu’na ödülünü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy verdi.