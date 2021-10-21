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Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay göreve başladı.

KÜTAHYA 21.10.2021, 13:37
Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy’un Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan göreve atanan Aktay, Tavşanlı’da en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandığını ifade etti.

İzmir’den, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Aktay, “Tavşanlı İlçemizde daha önceden sağlanan huzur ve güvenin devamı için tüm ekiplerimizle gece gündüz vatandaşımızın hizmetinde olacağız.” Dedi.

Aktay, Erzurum nüfusuna kayıtlı, evli ve bir çocuk babası.

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