Son Dakika
Yunanistan uyarılara kulak asmıyor: Para ve kıyafetlerini aldıkları göçmenleri dövüp, Türkiye’ye ittiler!
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış."
Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı
Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay göreve başladı.
KÜTAHYA 21.10.2021, 13:37
Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay göreve başladı.
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy’un Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan göreve atanan Aktay, Tavşanlı’da en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandığını ifade etti.
İzmir’den, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Aktay, “Tavşanlı İlçemizde daha önceden sağlanan huzur ve güvenin devamı için tüm ekiplerimizle gece gündüz vatandaşımızın hizmetinde olacağız.” Dedi.
Aktay, Erzurum nüfusuna kayıtlı, evli ve bir çocuk babası.