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Tavşanlı çiftçisine ’Mibzerin’ bilgilendirmesi

TAVŞANLI ÇİFTÇİSİNE MİBZERİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

KÜTAHYA 06.11.2020, 10:48
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Tavşanlı çiftçisine ’Mibzerin’ bilgilendirmesi

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buğday ekiminde kullanılan Mibzerin verimli ve kayıpsız çalışması için çiftçilere bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şapçı köyünde buğday ekimi için kullanılan mibzerin verimli ve kayıpsız çalışması için çiftçilere teknik personeli tarafından bilgi verilerek teknik destek sağlandı.

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