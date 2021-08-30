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Tavşanlı Atatürk Lisesi mezunları 33 yıl sonra bir araya geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Atatürk Lisesi mezunları 33 yıl aradan sonra düzenlenen yemekte bir araya geldi.

KÜTAHYA 30.08.2021, 10:29
Tavşanlı Atatürk Lisesi mezunları 33 yıl sonra bir araya geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Atatürk Lisesi mezunları 33 yıl aradan sonra düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Tavşanlı Atatürk Lisesinden 1988 yılında mezun olan ve değişik mesleklerde hayatlarını sürdüren öğrenciler 33 yıl sonra Şaban Dede Mesire alanında buluştular.

Farklı şehirlerden gelen mezunlar yemekte bir araya gelerek Atatürk Lisesinde eğitim gördükleri yıllarındaki anılardan da bahsettiler. Öğrenciler, lise yıllarını hatırlayarak nostalji yaşadılar.

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