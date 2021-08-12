Tarla meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.S. ve T.S. isimli baba oğul, tarla meselesi yüzünden husumetli oldukları Orhan Girgin, Mehmet ve Ahmet Girgin tarladan döndükleri sırada silahla ateş açtı. Baba Orhan Girgin (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Girgin’in oğulları Mehmet ve Ahmet Girgin ağır yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık Ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliler M.S. ve T.S yakalanarak göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.