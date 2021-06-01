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Tarım işçilerinin barınakları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelen vatandaşların kaldığı barınaklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

KÜTAHYA 01.06.2021, 10:30
Tarım işçilerinin barınakları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelen vatandaşların kaldığı barınaklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Altıntaş İlçemiz; Hürriyet Mahallesi, Yalnızsaray ve Çayırbaşı Köyleri’ne gelen tarım işçilerinin barınakları, Korona virüs (Covid-19) hastalığıyla mücadele kapsamında ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Kaldıkları barınaklar boşaltılarak düzenli bir şekilde içleri ve kullandıkları kilim ve benzeri malzemeler dezenfekte edildi’’ ifadeleri kullanıldı.
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