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’Tarım ihtisas organize sera bölgesi’ projesine bakanlıktan onay
Kütahya’nın Simav ilçesinde kurulması planlanan, jeotermale dayalı ’Tarım ihtisas organize sera bölgesi’ projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Projenin hayata geçirilmesiyle, Simav’daki örtü altı tarım faaliyetlerinin bin dekara ulaşacağı belirtiliyor.
KÜTAHYA 08.01.2021, 11:14
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Kütahya’nın Simav ilçesinde kurulması planlanan, jeotermale dayalı ’Tarım ihtisas organize sera bölgesi’ projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Projenin hayata geçirilmesiyle, Simav’daki örtü altı tarım faaliyetlerinin bin dekara ulaşacağı belirtiliyor.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, bölgesel kalkınma için üretime kısa bir süre içinde geçmeyi amaçladıklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Jeotermale dayalı ’Tarım ihtisas organize sera bölgesi’ projemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Simav ve Kütahya için üretim, ekonomi ve istihdam açısından büyük bir öneme sahip olan projemizden güzel haberler almaya devam ediyoruz. Saha çalışması için ilçemize gelen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili Kurum Müdürlerinin katılımıyla, Kütahya Valiliği’nde bir toplantı yaparak görüş alış verişinde bulunduk. Bölgesel kalkınma için amacımız, üretimin bir an evvel başlamasıdır. Bunun için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.
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