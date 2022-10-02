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Tarihi Şaphane Koca Seyfullah Camisindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Şaphane ilçesinde tarihi Koca Seyfullah Camisinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
KÜTAHYA 02.10.2022, 11:09
Kütahya Valisi Ali Çelik, Şaphane ilçesinde tarihi Koca Seyfullah Camisinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
1490 yılında inşa edilen Koca Seyfullah Camisinin restorasyonunda sona gelindiğini belirten Vali Çelik, “Camiyi en kısa sürede ibadete açacağız inşallah” dedi.