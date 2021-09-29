Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler

Uluslararası öğrenciler, Kütahya Valiliği tarafından tahsis edilen tarihi konakta Türkçe öğrenecek. Uluslararası öğrencilerin birer kültür elçisi olduğunu ve Kütahya’ya canlılık katacağını söyleyen Vali Ali Çelik, “Burası emin bir coğrafya. Öğrencilerimiz, 400 yıl Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi olmuş, birçok medeniyete kucak açmış şehrimizde sevgiyle ağırlanacaktır” dedi.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilen, uluslararası öğrencilerin Türkçe eğitimi alacağı Balıklı Mahallesi’ndeki tarihi Doğlar Konağı, Kütahya Valiliğince Dumlupınar Üniversitesine tahsis edildi. Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ TÖMER) olarak hizmet verecek tarihi konak törenle faaliyete başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, uluslararası öğrencilerin tarihi konakta hem Türkçe hem de geleneksel el sanatları öğreneceğini söyledi.

Restore edilerek geleceğe taşınan tarihi konaklara fonksiyon tanımlanmasının önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Uluslararası öğrencilerimizin tarihi Germiyan Sokağı ile bütünleşmesi, hemhal olması ve buraya katacağı canlılık şehrimiz için çok önemli. Restore edilerek günümüze kazandırılan tarihi konağımızın eğitimin bir parçası olması ayrıca mutluluk verici. Tarihi konaklarımızın her birine ayrı bir fonksiyon tanımlamak hem kültürel zenginliğimizin geliştirilmesine hem de şehrimizin tanıtımına katkı sunar” dedi.

6 bin öğrenci Kütahya’da

Kütahya’da 6 bin uluslararası öğrencinin üniversite öğrenimi göreceğini söyleyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “2 bin olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 6 bine yükseldi. Her biri kendi ülkesinde en seçkin ve zeki öğrenciler olan uluslararası öğrencilerimiz üniversitelerimize sınavla alınıyor ve burada kendi imkânlarıyla okuyorlar. Bu tarihi konakta milletimizin medeniyetine ve kültürüne hizmet için çalışacağız. Sayın Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış kurdelesi Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak tarafından kesildi.