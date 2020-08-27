Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi cami hizmete açıldı.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Yalnızsaray Mahallesinde bulunan, 1840 yılında yapıldığı tahmin edilen Yalnızsaray Camii’nin restorasyon işi, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra, belediye ekiplerimiz tarafından çevre düzenlenmesi yapılmış olup halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.