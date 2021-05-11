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Tam kapanmada aralıksız denetim

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde tam kapanma döneminde fırın ve marketlerde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 11.05.2021, 12:04
Tam kapanmada aralıksız denetim

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde tam kapanma döneminde fırın ve marketlerde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Tam kapanma ve koronavirüs salgını nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Zabıta ekiplerimiz ve görevlilerimiz kurumsal süpermarketler dahil tüm işletmeler ile fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinde denetimlerini sürdürmektedir. Marketlerdeki ürün etiketlerini detaylı inceleyen zabıtalarımız fırın ve unlu gıda imalathanelerinde ise işletme ruhsatı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Yapılan denetimlerde ilçe merkezi ve mahallelerimizde faaliyet gösteren işletmelerin kurallara uyduğu tespit edilmiştir. Korona virüs salgını ile ilgili tedbirler konusunda hem esnaflarımızı hem de vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarımıza devam ediyoruz" dedi.
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