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Tam kapanma sonrası ‘Engelliler Haftası’ kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tam kapanma sebebiyle uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte, ‘10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’ kutlandı.

KÜTAHYA 18.05.2021, 10:19
Tam kapanma sonrası ‘Engelliler Haftası’ kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tam kapanma sebebiyle uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte, ‘10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’ kutlandı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, engelli vatandaşların çalışma hayatı, sağlık ve sosyal hakları ile eğitimden yararlanmaları için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Başkan Biçer “ 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kutlamalarını, geçen hafta tam kapanma nedeniyle gerçekleştirememiştik. Bugün Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan ve dernek üyelerini ziyaret ederek, haftalarını kutladık. Ayrıca Omurilik Felçlileri Derneği (OFD) tarafından gönderilen akülü arabayı, hemşerimiz Ömer Demiralay’a teslim ettik” dedi.

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, tüm engellilerin her zaman yanında olan Başkan Biçer’e teşekkür etti.
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