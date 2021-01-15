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Tahtalı Yaylası’nda kartpostallık kar manzarası
Kar yağışının etkisini göstermesiyle Kütahya’nın Emet ilçesi Tahtalı Yaylası’nda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
KÜTAHYA 15.01.2021, 21:56
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Kar yağışının etkisini göstermesiyle Kütahya’nın Emet ilçesi Tahtalı Yaylası’nda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.Emet ilçesine bağlı Yeniceköy’de bulunan Tahtalı Yaylası, içerisinde barındırdığı asırlık çam ağaçları, doğal kayalıkları ve 30’un üzerinde çeşmesiyle vatandaşların vazgeçilmez uğrak yerlerinden olmaya devam ediyor. Yüz yıldır Hıdırellez şenliklerinin kutlandığı ve senenin bir gününde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği yayla, içerisinde bulunan Tahtalı göletiyle kar yağışından sonra eşsiz bir manzara sunuyor. Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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