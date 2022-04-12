Tahtalı mesire alanındaki çardak sökülüp tahrip edildi

Kütahya’nın Emet ilçesi Yenice köyü sınırları içerisinde yer alan Tahtalı göledi piknik ve mesire alanında bulunan çardağın kendini bilmez kişilerce kırılıp yerinden sökülmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Emet Kaymakamlığının gerçekleştirdiği yatırımlarla ve Yenice Köyü Muhtarlığının katkılarıyla bölgenin gözbebeği haline gelen Tahtalı göledi ve piknik alanında bulunan yaklaşık 15 bin TL’ye mal olan çardağın kimliği belirsiz kişilerce kırılıp söküldükten sonra masası ile beraber mangal başına gölgelik yapılması pes dedirtti.

Vatandaşlar, kamu malına zarar vererek yöre turizmini baltalayan kendini bilmezlere sitem ettiler.