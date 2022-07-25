banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi

Mezarlıklarda başlayan tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm mezarlıklara başlayan çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

KÜTAHYA 25.07.2022, 12:03
Tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi

Mezarlıklarda başlayan tadilat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm mezarlıklara başlayan çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Şehir merkezinde bulunan 7 mezarlıkta başlayan bakım, onarım ve tadilat işlemleri sona yaklaştı. Hıdırlık, Ahi Erbasan ve Ahi Evran Mezarlıklarında yapılan işleri Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mezarlık tadilatlarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Başkan Işık açıklamasında; “Uzun zamandan beri devam eden mezarlıklarımızla ilgili tadilat çalışmalarımız belirli ölçüde tamamlanmak üzere. Şuanda tadilatları tamamlanan Hıdırlık, Ahi Evran ve Ahi Erbasan mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Öncelikle burada yatan atalarımıza, büyüklerimize ve küçüklerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine hiç saygısı olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak iş başına geldiğimizden buyana mezarlıklarımızın onarım işini bu yıl tamamlayacağız. Tüm mezarlıklarımız elden geçmiş olacak. Mezarlıklarımızın duvarları, iç yolları ve diğer tadilatları tamamlandı. Sadece duvar üzerindeki korkuluk imalatları eklenecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza da gösterdiği hassasiyetten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yorumlar (0)
30°
açık