“Süt’ün Zaferi’ isimli projede Emet Belediyesine yüzde 50 hibe

Emet Belediyemizce Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 9,5 Milyon TL’ye kurulacak ve 8 kişinin istihdam edileceği mandıra için yüzde 50 hibe sağlandı.

Emet Belediyesince SOGEP destekli. “Keçi Belediyeden, Süt köylüden, peynir kooperatiften“ projesi büyütülürken şimdide 9,5 Milyon TL’ye kurulacak ve 8 kişinin istihdam edileceği mandıra için Emet Belediyesine yüzde 50 hibe sağlandı.

Bakanlıkça da örnek proje olarak gösterilen ve Emet keçi peynirinin markalaşmasını sağlamak amacıyla 1000 adet küçük baş hayvan üreticilere dağıtılmış, toplanan sütler Yarış köyü mandırasında peynire dönüştürülerek, satışa sunulmuştu. Projenin hayata geçmesinde maliyet bedelinin tamamının yüzde 77.78’i Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştı.

Proje aşamasında Sosyal Gelişimi Destekleme Projesi (SOGEP) çerçevesinde günlük 5 bin litre sütün işlenebileceği mandıra kurulacak. 9. 5 Milyon maliyetli mandıra için bakanlık desteğiyle Zafer Kalkınma Ajansınca yüzde 50’si hibe olarak karşılanacak.

“Kurulacak mandıra ile 8 kişiye istihdam ve üretim artırımı sağlanacak”

Kurulacak mandıra ile 8 kişiye istihdam ve üretim artırımı sağlanacağını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Emet keçi peyniri projesi adım adım ilerleyerek üreticilere kaynak sağladığı kadar, yeni yatırımlarla istihdama da katkı sağlamaktadır. Keçi peynirinin markalaşma çalışmalarında hedeflere tek tek ulaşılmıştır. Projemiz çerçevesinde şimdide mandıra kurma çalışmaları başlamıştır. Yine Bakanlığımız desteği ve Zafer Kalkınma Ajansı vasıtası ile bölgemizin en yüksek hibesini alıyoruz. 9.5 milyonluk tesislerimizin yüzde 50’si Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Ankara nezdinde birçok girişimde bulunarak hibe destekler bulduk. Kurulacak mandıramızda 4’ü bayan 8 kişi istihdam edilecek. Mandırada keçi peyniri imalatı yanı sıra normal süt toplanarak yoğurt, süt üretimi de gerçekleştirilecek. İlçemize hayırlı olsun “dedi.

Sözleşmesi imzalanan projenin ilk izleme ziyareti Bakanlık uzmanları ve Zafer Kalkınma ajansı birim müdürleri ile birlikte yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Kurulacak mandıramızda diğer süt üreticilerimizin ürünleri de toplanarak işlenmesi ve pazarlanması sağlanacak. Gelinen teknolojide kurulacak modern mandıramızın yapımı 1 yıl içerisinde tamamlanacak” diye konuştu.