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Süs havuzları bakım onarım çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde Hükümet Meydanı’nda bulunan süs havuzlarının bakım çalışmalarının belediye ekipleri tarafından tamamlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 29.07.2021, 15:26
Süs havuzları bakım onarım çalışmaları
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Kütahya’nın Emet ilçesinde Hükümet Meydanı’nda bulunan süs havuzlarının bakım çalışmalarının belediye ekipleri tarafından tamamlandığı bildirildi.

Emet Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Pandemi dönemi boyunca kapalı kalan süs havuzlarının bakım çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımız akşam saatlerinde süs havuzlarının olduğu bölgeye aileleriyle birlikte geliyor ve etrafındaki kafelerde vakit geçiriyorlar. Yaz ayları boyunca süs havuzlarının bakımı belli aralıklarla yapılacak ve su akışı sürekli olarak sağlanacak’’ ifadeleri kullanıldı.
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