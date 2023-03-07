"Sürdürülebilir ormancılık ilkesi sıklık bakımı sahaları için çok önemli"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde gözlemledi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Muratdağı Orman İşletme Şefliği 1 nolu bölme 14,7 hektar kızılçam-karaçam karışık sıklık bakımı sahasında yapılan silvikültür çalışmaları ve bölme içerisinde açılan bakım patikaları kontrol parselleri inceleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, sürdürülebilir ormancılık ilkesinin sıklık bakımı sahaları için önemine değinerek, silvikültürel müdahalelerin yangın riski göz önünde bulundurularak titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Bölge Müdürü Dingil, daha sonra Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Sorgun Orman İşletme Şefliği 2023 yılı 215 nolu bölme 8.6 hektar Kızılçam tensil sahasında, dal serme, diri örtü ve ölü örtü çalışmalarını kontrol etti. 2021 yılı 204 nolu bölme kızılçam tensil sahasında yürütülen gençlik bakım çalışmaları ile 2021 yılı 32 ve 33 nolu bölmelerde 91 hektar sahada yapılan endüstriyel plantasyon çalışmaları inceledi, dikilen fidanları kontrol etti.

Karadona Orman İşletme Şefliği Erdoğmuş orman deposu ve yangın ekip binasında da incelemelerde bulunan Dingil, istifler hakkında bilgiler aldı ve çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda talimat verdi.

Bölge Müdürü Erdal Dingil’e arazi programında Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Gediz Orman İşletme Müdürü İzzet Akgün, Ağaçlandırma ve Silvikültür Mühendisi Ali Güven ve İşletme Şefleri eşlik etti.