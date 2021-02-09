Şüpheli yolcunun koltuğunun altında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın oturduğu koltuğun altında yapılan aramada, 130,16 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir yolu polis uygulama noktasında araçlar üzerinde yapılan uygulamada, durdurulan yolcu otobüsü içerisinde bulunan F.Ş. isimli yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine şahsın oturduğu koltuğun altında yapılan aramada,130,16 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli F.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.