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Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaşın üzerinden tarihi eserler çıktı.

KÜTAHYA 22.10.2021, 17:09
Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaşın üzerinden tarihi eserler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, montunun cebinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 54 parça tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı. Devriye gezen sivil polis ekipleri, Ada Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen A.K.’nin (39) kimlik sorgulamasını yapmak istedi. Kimliğini gösteren şüpheli ardından montunun cebindeki Roma dönemine ait olduğu ve kaçak define kazılarında bulunduğu tahmin edilen 44 sikke, 5 yüzük ve 5 objeyi polislere teslim etti.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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