Sülyespor ilk maçına hazırlanıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bu sene ilk kez sahaya çıkacak olan Sülyespor hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta bay olması nedeniyle sahaya ligin başlamasından bir hafta sonra çıkacak olan Sülyespor ilk karşılaşmasını pazar günü Başköyspor ile gerçekleştirecek.

Tavşanlı 2. Amatör Küme Karcan Gübre Liginde bu sene ilk kez sahaya çıkacak olan Sülyespor takımı, kulüp başkanı Mesut Pekşen ve yönetiminin kurduğu 42 kişilik futbolcu kadrosu ile oldukça iddialı olduğu görülüyor. Teknik Direktör Hasan Hüseyin Çevik ile de yapılan anlaşma sonrası takım kadrosu tamamlandı.

Teknik Direktör Hasan Hüseyin Çevik, lig öncesi uzun süre hazırlıklar yaptıklarını belirterek, sezonun sakatlıksız ve fair play çerçevesinde geçmesi dileğinde bulundu.