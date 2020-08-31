’Su israfından kaçınmalıyız’’

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Beşkarış barajından sulama yaparak üretim yapan çiftçileri, su israfı konusunda uyardı.

Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Beşkarış barajının bu güne kadar yapılmasında vesile olan tüm yetkili birimlere şahsım ve çiftçimiz adına teşekkür ederim. Allah cümlesinden razı olsun. Barajdan sulama yapmak çok güzel ve kolay. Baraj sularının gelmediği bölgelerimiz var. Buralarda sulama yapmak zor. Çünkü sular azalıyor ve su motorlarının ayrı derdi var. Biran önce Beşkarış barajı tamamı faaliyete girmeli ve çiftçimizin derdi bitmelidir.Bizlerin bu suların kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu gün var diyerek israf etmemek gerekir. Bir düşünelim, bu baraj suları yarın akmayacak denildiğinde sular bitti deseler ne olur. Tüm çiftçilerimizden ricamız Beşkarış barajından gelen suyu israf etmeden kullanmalarıdır" dedi.